TIROL, BEZIRK KITZBÜHEL (jos). Der Tiroler Bodenfonds (TBF) setzt in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden laufend zukunftsweisende Wohnbauprojekte sowie kommunale Gewerbegebiete – vorwiegend gemeindeübergreifend – um. „In Tirol können nur rund zwölf Prozent der Landesfläche als Siedlungs- und Wirtschaftsraum genutzt werden. Entsprechend herausfordernd ist es, eine geordnete Landesentwicklung bestmöglich zu gewährleisten. Der TBF hat sich dabei als wirksames Instrument der aktiven Raumordnung etabliert und wird auch künftig eine wesentliche Rolle in der örtlichen Raumordnung einnehmen. In diesem Jahr konnte die Tätigkeit ausgebaut werden“, so LR Johannes Tratter.

Grundflächen für Zukunft bereithalten

Im Jahr 2021 konnten weitere acht Vorhaben – davon drei Wohnbau- und fünf Gewerbeprojekte – in sechs Bezirken gestartet werden. Insgesamt wurden rund 97.500 m2 Grundflächen zur Entwicklung von Projekten erworben – rund drei Mal so viel wie im Durchschnitt der vorangegangen zehn Jahre. „Ein Gutteil der erworbenen Grundflächen soll aber nicht unmittelbar bebaut, sondern bereitgehalten werden und der Entwicklung künftiger Generationen dienen“, so Maximilian Riedmüller, stellvertretender Geschäftsführer des TBF.

„Regionale Gewerbegebiete haben gezeigt, dass gemeindeübergreifende Kooperationen oft der Schlüssel zum Erfolg sind. Primäres Ziel des TBF ist dabei die Bereitstellung von preiswerten Flächen für Betriebe sowie die Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen", so Alexander Erhart, Geschäftsführer des TBF. „In diesem Jahr konnten zahlreiche Tiroler Gemeindenfür die Herstellung von Infrastrukturmaßnahmen mit knapp 500.000 Euro unterstützt werden“, freut sich Erhart.

Im Bezirk Kitzbühel wurden im Jahr 2021 die Gemeinde Kössen (Gewerbegebietsentwicklung mit Schwendt) und die Gemeinde Fieberbrunn (Gewerbegebietsentwicklung) unterstützt.

Vertragsraumordnung: Vorträge und Beratung

Neben der Projektentwicklung unterstützt der TBF die Gemeinden auch bei Maßnahmen der aktiven Raumordnung. Im Jahr 2021 fanden diesbezüglich über 90 Beratungsgespräche statt. Zudem bot der TBF eine Vortragsreihe zum Thema „Maßnahmen aktiver Raumordnung“ an.