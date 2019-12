KITZBÜHEL. Am Samstag, 21. Dezember 2019, kam es vor einem Lokal in Kitzbühel zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach der Festnahme versuchte der Täter die Polizisten zu schlagen.

Streit führte zur Festnahme und Widerstand gegen die Staatsgewalt



Am 21. Dezember gegen 4:10 in der Früh kam es vor einem Lokal in Kitzbühel zu einem Streit zwischen einem 23jährigen und einem 20jährigen. Bei dieser Auseinandersetzung schlug der 23jährige Mann dem 20jährigen ein Bierglas auf den Kopf, wodurch dieser unbestimmten Grades verletzt wurde. Dieser wurde mit der Rettung in das Bezirkskrankenhaus St. Johann gebracht.

Der 23jährige flüchtete in die Innenstadt von Kitzbühel. Er wurde jedoch von zwei Zeugen verfolgt, die auch die Polizei verständigten. Nach kurzer Zeit konnte der Mann von der Polizei festgenommen und zur Polizeiinspektion Kitzbühel verbracht werden. Dort bedrohte er die Polizeibeamten zunächst verbal, versuchte aber dann diese mehrmals mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Er wurde unter anderem wegen Körperverletzung sowie versuchten Widerstand gegen die Staatsgewalt Innsbruck angezeigt. Die Staatsanwaltschaft ordnete in Folge die Einlieferung in die Justizanstalt Innsbruck an.

