KIRCHBERG, ST. ULRICH (rw). Daniel Neuschmid, Kapellmeister in Brixen, hat vor wenigen Monaten die musikalische Leitung der Landjugendmusikkapelle Kitzbühel übernommen und im Rahmen von zwei Konzerten in Kirchberg und in St. Ulrich einen erfolgreichen Einstand gefeiert. Er dirigierte 53 Musikkanten aus zwölf Gemeinden des Bezirkes. Gemeinsam boten die durchwegs jungen Akteure ein hochkarätiges, dynamisches und erfrischendes Musikprogramm. Durch den Abend führte Andreas Embacher, der ehemalige Bezirks- und Landesobmann und selbst ein langjähriges Mitglied der Landjugendkapelle, welche vor 38 Jahren gegründet wurde und nach wie vor ein Novum in der Tiroler Jungbauernschaft/Landjugend ist.

Drei Mitglieder geehrt

Nach der Eröffnung mit dem „Schönfeld Marsch“ folgten einige Überraschungen: Die Ouvertüre „Barbier von Sevilla“, Melodien aus dem Musical „Elisabeth“, das Klezmer-Solostück „Babsis Freilach“ mit Solistin Julia Strasser auf der Klarinette uvm.

Josef Seiwald, Bezirksobmann der Jungbauernschaft/Landjugend Kitzbühel, konnte in der Pause Ehrungen an drei langjährige Mitglieder überreichen. Für 10 Jahre wurden Magdalena Fuchs aus Brixen und Felicitas Widmann aus Going geehrt, Elisabeth Brunner aus Aurach musiziert seit 15 Jahren mit der Landjugendmusikkapelle.