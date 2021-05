KITZBÜHEL (jos). Kürzlich hat Bürgermeister Klaus Winkler den letzten Granitstein in der Hinterstadt gesetzt. Damit ist die Innenstadtpflasterung in der Fußgängerzone der oberen Vorder- und Hinterstadt nach acht Jahren fertiggestellt.

Ein jahrelang andauerndes Projekt hat heute mit dem Einsetzen des letzten Granitsteins vorerst seinen Abschluss gefunden. Seit 2013 hat die Firma Hussl die aus den 1980er Jahren stammende und bereits äußerst desolate Pflasterung erneuert. Der lange Zeitraum beruht auf der Tatsache, dass jeweils nur ein knappes Zeitfenster in der Zwischensaison für die Bauarbeiten zur Verfügung stand. Im vergangenen Jahr mussten die Pflasterarbeiten aufgrund der Coronakrise komplett pausieren.

Bürgermeister setzte letzten Stein

Seit Mitte März konnte jetzt aber die letzte Lücke in der Hinterstadt, vom Hof bei der Bezirkshauptmannschaft bis zum ehemaligen Finanzamt, geschlossen werden. Trotz anhaltend schlechten Wetters mit Schnee und Regen, wurden die Arbeiten termingerecht mit Ende Mai fertig gestellt.

Winkler setzte unter Aufsicht von Bauleiter Sepp Bestebner und seiner Mitarbeiter sowie dem Leiter der städtischen Tiefbauabteilung, Markus Rettenwander und dem Bauhof-Chef Michael Steixner den letzten Pflasterstein ein.

Ob es wirklich der letzte Pflasterstein war, steht noch nicht endgültig fest, da bereits eine Weiterführung der Pflasterung im Bereich Rathausplatz angedacht ist.