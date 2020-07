KITZBÜHEL (niko). Der Kader des EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel für die kommende Saison in der AHL wächst. Vom HC Innsbruck kommt Goalie René Huber, aus Kufstein Manuel Eder. Verlängert wurden die Verträge mit Florian Eder, Josi Riener und David Kreuter.

Das neue Torhüterduo beim EC Kitzbühel ist komplett. Neben Dominik Frank, der aus Zell am See in die Gamsstadt gewechselt ist, hütet in der nächsten Saison René Huber (22) den Kasten der Adler. Huber spielte schon in der Saison 2018/19 in Kitzbühel (vier Spiele). Die Beiden erwartet ein sportlicher Wettstreit um die Einser-Position im Tor.

Aus Kufstein kommt Manuel Eder (19), der damit wieder gemeinsam mit seinem Bruder Florian (23) stürmt.

Neuigkeiten zur Corona- bzw. Zuschauersituation hat Sportlicher Leiter Michael Widmoser: „Die ICEHL und die AHL sind bezüglich Zuschauerkapazität in enger Abstimmung mit dem Sportministerium. Es schaut so aus, dass alle Sitzplätze bei Tragen einer Schutzmaske genutzt werden können. Mit dieser Einschränkung könnten wir gut leben, diese würde sicher von den Fans akzeptiert werden.“