Hahnenkammrennen 2021 ohne Fans; nach Slalom-Absage drei Speed-Bewerbe geplant (22./23.24. Jänner).

KITZBÜHEL. Die Ereignisse im Vorfeld der 81. Hahnenkammrennen haben sich corona-bedingt überschlagen – wir berichteten. Nachdem die Wengen-Rennen abgesagt wurden, hat Kitzbühel den Slalom und Abfahrt von den Schweizern übernommen. Am Wochenende (16./17. 1.) wären zwei Slaloms geplant gewesen (Wengen, Kitzbühel). Nach den Corona-Geschehnissen in Jochberg wurde dieses Rennwochenende von der Landesregierung abgesagt.

Nun ist geplant, am eigentlichen Hahnenkamm-Wochende die zwei Kitzbühler Speed-Bewerbe (Abfahrt, Super-G) sowie die Wengen-Abfahrt durchzuführen (22. bis 24. 1.). Zuvor gibt es im Bezirk Massentestungen. Fällt das Ergebnis zufriedenstellend aus, können die Rennen stattfinden. Dies wird sich endgültig voraussichtlich am Montag, 18. 1., entscheiden, wenn alle Zahlen und Untersuchungsergebnisse (u. a. Verdacht britische Virus-Mutation in Jochberg, in Prüfung durch die AGES) vorliegen.

Ohne Zuschauer

Fix ist unabhängig davon, dass bei den Rennen keine Fans bzw. Zuschauer zugelassen sind. Es gibt keinen Kartenverkauf, keine Tribünen, keine Sonderzüge etc. – wir berichteten. Zudem gelten auch am Rennwochenende noch weiterhin die Lockdown-Verordnungen (Ausgangssperre, geschlossene Gastonomie etc.). Aufenthalte in der Stadt sind demnach nur in eingeschränktem Ausmaß möglich. Dies gilt auch für das Skigebiet. An der Rennstrecke gibt es Sperr- bzw. Freihaltezonen, die nicht betreten werden können, auch nicht an den Trainingstagen. Hier haben nur offiziell Akkreditierte Zutritt (Athleten, Betreuer, Medien).

Die Exekutive wird die Einhaltung der Bestimmungen vor allen an neuralgischen Stellen (Bahnhöfe, Parks, Innenstadt etc.) verstärkt kontrollieren.

Von seiten des K.S.C. gibt es die Aufforderung, daheim zu bleiben und die Rennen im TV mitzuverfolgen (der ORF ist Host Broadcaster wird die Rennen in gewohnter Manier übertragen).

FRAGEN-BOX:

> Wurden bereits Karten verkauft? Nein!

> Gibt es noch kurzfristig Gastkarten an den Renntagen? Nein!

> Was ist mit der Ehrentribüne oder dem großen VIP-Zelt? Es gibt weder Tribünen noch ein VIP-Zelt.

> Wer hat Zutritt ins Veranstaltungsgelände? Nur offiziell Akkreditierte (Team, Media, Organisation, Grundeigentümer).

> Kann man als Skifahrer zuschauen? Nein: Ein Teil des Skigebiets von KitzSki ist derzeit für Skigäste geöffnet. Welche Lifte und Pisten in der Rennwoche in Betrieb sind, ist situationsabhängig (Info: www.kitzski.com). Die Skipisten entlang den Rennstrecke sind an allen Trainings- und Renntagen während des offiziellen Programms kontrolliert abgesperrt.

> Ist die Hahnenkammbahn für Jedermann benutzbar? Jein: Die Bahn ist eingeschränkt benutzbar, da es bevorzugte Beförderung von Athleten und Offiziellen gibt. Die Ganslernbahn fährt ausschließlich nur für Offizielle.

> Kann man in der Stadt auf einen Kaffee gehen? Nein. Es gelten die Covid-19-Notmaßnahmen. Vereinzelt gibt es in der Stadt eingeschränkten To-Go-Gassenverkauf.

> Gibt es Sonderzüge? Nein!

> Von wo aus kann man das Rennen im Ort anschauen? Es gelten Ausgangsbeschränkungen, die keinen Grund zum Verlassen des persönlichen Wohnraums zum Zwecke des Zuschauens einer Veranstaltung vorsieht.

> In welchem Fernsehprogramm kann man das Rennen sehen? In Österreich im ORF mit einer umfangreichen Berichterstattung aus und über Kitzbühel; in nahezu allen europäischen Länder im freien Fernsehen, ebenso in Übersee.