KITZBÜHEL (niko). Groß in Form (vor der Straßen-EM) zeigte sich Paul Buschek von Radsport Stanger Kitzbühel. Innerhalb von vier Tagen gewann er drei Rennen der Austrian Juniors Series. Dabei holte er nach fünf Bahn-Titeln nun auch seinen erster Staatsmeistertitel auf der Straße. Zudem gab's bei der österr. Bergmeisterschaft noch eine Silbermedaille. Auch sein Teamkollege Stefan Kovar fuhr bei den Juniors Series in die Spitzenränge (5. und 6.). Buschek führte zur Halbzeit die Junioren-Serie überlegen an.