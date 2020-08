Simone Scherjau und Camilo Quinones Palaez sicherten sich die Bruttosiege.

ZELL AM SEE, BEZIRK KITZBÜHEL (niko). Die 8. und vorletzte Station der Kitz Alps Trophy powered by SR.Schauraum ging beim GC Zell am See in Szene, bei der über 80 Golfer und Golferinnen im Turniereinsatz waren.

In der Teamwertung gewann diesmal der GC Kitzbüheler Alpen Westendorf. Der in der Teamwertung führende GCC Lärchenhof musste sich diesmal mit Platz vier begnügen. Für Spannung in der Mannschafts-Endabrechnung ist gesorgt.

In der Bruttowertung der Damen siegte bereits zum 5. Mal in diesem Jahr die Mittersillerin Simone Scherjau. Bei den Herren stand ein neues Siegergesicht ganz oben am Treppchen. Ein „Zeller“ mit klingenden Namen, Camilo Quinones Palaez, siegte vor Lorenz Haselsberger (Westendorf).

Die Nettoklassensieger: Maximilian Pfeffer (A), Rupert Schipflinger (B), Nicolas Riedmann (C), Georg Schabetsberger (Senioren).

In der Netto-Gesamtwertung kommt es nun zum „Showdown“ beim Turnierfinale in Reit im Winkl zwischen Anna Mauz und Nicolas Riedmann (Finale am 26. 9., GC Reit im Winkl).

Detailergebnisse und Bilder auf www.kitz-alps-trophy.golf