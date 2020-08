NR Josef Hechenberger und Kitzbühls VP-Obmann peter Seiwald und die Initiative „sichere Gastfreundschaft“.

KIRCHBERG (niko): Die Sommermonate nutzt NR und LK-Tirol-Präsident Josef Hechenberger, um Betriebe in seinen Wahlkreisen Kitzbühel und Kufstein zu besuchen. Kürzlich stand ein Betriebsbesuch bei Christian Simair im Hotel Metzgerwirt in Kirchberg an.

Die Sommersaison bringt für Gastronomen und Hoteliers besondere (Corona-)Herausforderungen. Hotelier Simair sieht sich dabei besonders der Gesundheit seiner Gäste und Mitarbeiter verpflichtet; er setzt daher auf die Initiative "sichere Gastfreundschaft" des Ministeriums. Bei diesem Programm können sich Mitarbeiter von Beherbergungsbetrieben wöchentlich freiwillig auf das Corona-Virus testen lassen. Die Kosten werden vom Bund mit 85 Euro pro Testung gefördert.

Sicherheit signalisieren

„Niemand ist vor einer Infektion gefeit. Durch die Testungen kann ich auf eine mögliche Erkrankung rasch reagieren und eine Verbreitung verhindern. Das signalisiert Sicherheit", so Simair.

Hechenberger dazu: „Momentan wurden österreichweit 90.000 Testungen in über 2.600 Betrieben durchgeführt. Dass eine ganze Branche auf den Erreger fortlaufend getestet wird, ist international einzigartig, aber für eine Tourismusdestination wie Österreich essenziell." Tirol liege bei den Zahlen an der Spitze, so der Nationalrat. Es sei eine Ausweitung auf weitere touristische Bereiche geplant. Eine solche würde auch VP-Bezirkschef Peter Seiwald begrüßen. "Auch Inhaber von Restaurants, Cafés oder auch Almhütten sollten Zugang zu der 'sicheren Gastfreundschaft' haben", so Seiwald.