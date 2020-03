TIROL, BEZIRK KITZBÜHEL. Tirol verzeichnet auch im Februar 2020 den stärksten Rückgang der Arbeitslosigkeit österreichweit und weist mit 4,1 % die niedrigste Arbeitslosenquote auf. Die Beschäftigung ist um 1,1% gestiegen.

Bei einem Stand von 359.000 unselbständig Beschäftigten (+4.000 Personen im Vorjahresvergleich) und 15.307 vorgemerkten Arbeitslosen betrug Ende Februar die Arbeitslosenquote in Tirol 4,1 % (Februar 2019: 4,5 %).

Im Februar kam es mit –1.403 oder –8,4 % im Vergleich zum Vorjahresmonat zu einem Rückgang an vorgemerkten arbeitslosen Personen. Inklusive der Personen in einer AMS-Schulung betrug die Zahl der beim AMS vorgemerkten Personen 17.473 (–1.306 bzw. –7 %).

Gleichzeitig ging in Österreich die Arbeitslosigkeit um 9.413 Personen oder 2,7 % auf insgesamt 333.987 zurück.

Im Bezirk Kitzbühel gab es einen Rückgang bei den Arbeitslosenzahlen von 126 bzw. 11,1 Prozent.