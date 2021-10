BEZIRK KITZBÜHEL. Nach den Öffnungsschritten im Mai hat sich der Arbeitsmarkt in vielen Bereichen wieder erholt. In den Sommermonaten konnte der Bezirk wieder eine Vollbeschäftigung erreichen. "Es sind aber weiterhin noch deutlich weniger Beschäftigte als im Vergleich zu 2019. Vergleicht man den August 2021 mit dem August 2019 gab es vor allem im Tourismus um 389 Beschäftigte weniger. Vor allem aus anderen EU-Ländern waren weniger Arbeitnehmer im Sommer im Bezirk beschäftigt. Am 25. Oktober findet daher europaweit eine online Jobbörse statt, um unsere Jobangebote im Tourismus zu bewerben", so AMS-Leiter Manfred Dag.

Positive Daten

Ende September waren 724 Personen arbeitslos, um 489 weniger als im Vorjahr (–40%) und auch weniger als im September 2019 (–822 Arbeitslose) – also in der Zeit vor Corona.

Es wurden auch deutlich mehr Arbeitskräfte gesucht. So waren 903 Jobangebote mit einem sofortigen Arbeitsbeginn beim AMS gemeldet, weitere 606 mit einem späteren Arbeitsbeginn.