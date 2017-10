Persönliche Reisefilme von Martina und Dietmar Graf

11.10.2017, 10:59 Uhr

Filmreihe im Kaisersaal St. Johann

ST. JOHANN/KIRCHDORF. Aus der Filmreihe "Ein sehr persönlicher Reisefilm" von Martina und Dietmar Graf aus Kirchdorf gibt es im Kaisersaal St. Johann, jew. 20 Uhr, mehrere Termine (Eintr. freiw. Spende):Donnerstag, 19. 10., "Vietnam - mystisches Naturparadies";Do, 30. 11., "Seychellen - Perlen im indischen Ozean";Do, 14. 12.,AUSTRALIEN im Wohnmobil mit SÜDSEE-KreuzfahrtDo, 18. 1.,NEUSEELAND - Nord- und Südinsel im WohnmobilSo, 11. 2.,WUNDER-bares AFRIKA - im Dachzeltjeep bei den Stämmen in Nordnamibia, den Nationalparks in Botswana bis zu den Victoriafällen in SimbabweDo, 22. 3.,Kreuzfahrt SÜDAMERIKA -mit NCL ums Kap HornMartina und Dietmar Grafwww.filmproduktion-graf.at0676/4077377