Das "Projekt" beim Frühjahrskonzert

23.04.2018, 09:48 Uhr

Daniel Neuschmid erarbeitete mit BMK Waidring Top-Programm

WAIDRING/HOPFGARTEN (niko). Als "Gast-Dirigent" erarbeitete der junge Hopfgartner Daniel Neuschmid (20 J., Kpm. Brixen) als "Projekt" ein anspruchsvolles Programm für das Frühjahrskonzert der Musikkapelle Waidring, das im ausverkauften Saal im Kuhotel Rilano heftig akklamiert wurde (u. a Nabucco Overture, Army of the Nile, Cartoon-Highlights).Erstmals dabei war Jungmusikerin Sidney Wörgötter. Durch das Programm führte in humorvoller Weise Peter Kogler. Obmann Markus Millinger konnte zahlreiche Ehrengäste begrüßen, u. a. Bgm. Georg Hochfilzer und Ehrenbürger Andrä Brandtner.

Ehrungen

Jungmusikerabzeichen gab es für Sidney Wörgötter, Sarah Kienpointner, Eva Seibl, Bettina Krepper und Dominik Millinger.Daniela u. Stefan Diechtler (jew. 20 Jahre), Rainer Zechner (25 J.), Pepi Foidl (25 J. Kassier), Hans Millinger (Ehrenmitgl., 55 J.), Karl-Heinz Foidl (50 J., Ehrenmitgliedschaft und Ausscheiden), Andrä Schreder (53 J., Ausscheiden).Fotos: Kogler