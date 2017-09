Aubad in Fieberbrunn soll modernisiert werden

28.09.2017, 12:41 Uhr

Die Marktgemeinde wälzt Pläne für Sanierung und Modernisierung

FIEBERBRUNN (niko). In Fieberbrunn steht die Sanierung des Aubads heran. Eine Projektvorstellung mit der geplanten großen Sanierung und Modernisierung inkl. Errichtung einer Bewegungs-/Boulderhalle hat stattgefunden, bei der TVB- und Gemeindevertreter anwesend waren, wie Bgm. Walter Astner im Gemeinderat berichtete.Nötig waren Besprechungen mit dem TVB-Verantwortlichen über eine mögliche Mitfinanzierung der Investitionen. "Entsprechen dieser Mitfinanzierung wird auch der Umfang des Projekts festgesetzt werden", so Astner.Über den Kostenrahmen will man noch nicht reden, das der Umfang des Projekts noch offen ist (siehe oben), in der Region werden jedoch Summen bis zu sechs Millionen Euro (spekulativ) kolportiert.