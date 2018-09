Firstfeier beim WE-Projekt St.Ulrich Schusterfeld

12.09.2018, 16:49 Uhr

WE Tirol investiert 4,1 Mio. €; 24 Mietwohnungen in drei Baukörpern

ST. ULRICH (niko). Die Gemeinde St. Ulrich ist inzwischen eine markante "WE-Gemeinde". Nach den wohnbaugeförderten Projekten in Schartental sowie Neuhausfeld entsteht nunam Schusterfeld in Seenähe eine Wohnanlage mit 24 Mietwohnungen, verteilt auf drei Baukörper. mit je acht Einheiten.Das Grundstück dafür wurde der WE im Baurecht (51 Jahre) und zu den Konditionen der Tiroler Wohnbauförderung von der Pfarrkirche (Erzdiözese Salzburg) zur Verfügung gestellt. "Damit können wir attraktive und vor allem leistbaren Wohnraum verfügbar machen", so WE-GF Walter Sojer bei der Firstfeier am Mittwoch.

Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf ca. 4,1 Mio. Euro, davon leistet die Tiroler Wohn- bauförderung ein Landesdarlehen von ca. 1,75 Mio. Euro.Im Oktober 2017 erfolgte der Baubeginn, mittlerweile ist durch den sehr guten Baufort- schritt die Firstgleiche erreicht. Die Fertigstellung und Übergabe der Wohnungen sit für Frühjahr 2019 geplant. Bisher sind 20 der 24 Einheiten vergeben, weitere Bewerbungen liegen bereits vor, so Bgm. Brigitte Lackner.