Jeder Tag ein Lachtag für die Clowndoctors

27.04.2017, 13:52 Uhr

Rote Nasen Clowns auch regelmäßig im BKH St. Johann

ST. JOHANN (red.). Am 7. Mai ist "Weltlachtag". Für Rote Nasen Clowns hat das Lachen auch an jedem anderen Tag seinen großen Auftritt. Denn die Clowndoctors sind überall, wo Menschen auch seelische Unterstützung brauchen, um wieder gesund zu werden und neue Lebensfreude zu finden. Allein 2016 waren österreichweit 66 Clowns in 43 Spitälern mehr als 4.000 Mal im Einsatz und haben über 167.000 Menschen erfreut.Neben den Besuchen in den Kinderstationen von Krankenhäusern – wie auch im BKH St. Johann – gibt es nun auch Clownvisiten für schwerkranke Menschen, etwa in Palliativ- oder onkologischen Stationen und nun auch regelmäßig auf der Unfall- und Intensivstation am St. Johanner Bezirksspital.