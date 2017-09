„Unsere regional Tracht" im Fokus eines Vortrags

27.09.2017, 13:39 Uhr

Die St. Johanner Trachtenspezialistin Angela Obertanner und Baon. Kdt. Hans Hinterholzer hatten eine umfangreiche Präsentation zusammengestellt, die vom Schützenchef vorgetragen wurde.Der Schwerpunkt lag bei der „Unterländer Festtagstracht“, dem „Röckelgewand/Kassettl“ und der „Winterstellertracht“, der Entwicklung bis heute und der Herstellung der Stoffe.

Weiters wurde über das jeweils richtige Tragen der Trachten und das Anbringen von Abzeichen informiert und an Beispielen aufgezeigt. Im Anschluss an den Vortrag gab es noch eine rege Diskussion mit dem Publikum. Die Bildungsverantwortlichen der einzelnen Kompanien werden das Thema aufnehmen und über Vorträge und Diskussionsrunden in die Kompanien tragen.