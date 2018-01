Auf geht's zum Schlittenhundecamp in St. Ulrich

07.01.2018, 00:00 Uhr

Volles Programm beim Camp am Pillersee; Rennen, Meisterschaften, Kurse...

ST. ULRICH (niko). Mit der offiziellen Eröffnung und der Chillparty beginnen am 9. Jännerin St. Ulrich am Pillersee drei Wochen mit vollem Programm für Hundefans, Abenteurer und Kinder. Mehr als 1.000 Fellnasen werden auch in diesem Jahr beim größten Schlittenhundecamp der Alpen ihr Lager am Pillersee aufschlagen. Der Besuch im Camp ist jeden Tag möglich. Bei den Abendveranstaltungen kommt echte Lagerfeuerromantik auf (Programme für Familien/Kinder und Musherkurse siehe eigener Bericht!).

Die spannenden und faszinierenden Schlittenhunde-Rennen finden von 19. bis 21. Jänner statt. Neben den holländischen und bayrischen Meisterschaften finden 2018 auch die österreichischen Meisterschaften rund um den Pillersee statt.Dienstag, 09. Jänner 2018 - 19.30 Uhr Eröffnungsfeier Camp mit Chiliparty, LagerfeuerSamstag, 13. Jänner 2018 - 19.30 Uhr Musherparty mit Lagerfeuerromantik, Live MusikSonntag, 14. Jänner 2018 - 14.00 Uhr Kindertag - Schlittenhundefahrten für KinderMittwoch, 17. Jänner 2018 - 19.30 Uhr Eröffnungsfeier Rennen mit Pillerseer Suppennacht19. bis 21. Jänner 2018 - ab 09.00 Uhr RENNWOCHENENDESamstag, 20. Jänner 2018 - 19.30 Uhr Musherparty mit Lagerfeuerromantik, Live MusikSonntag, 21. Jänner 2018 - 17.00 Uhr SiegerehrungDer Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei!