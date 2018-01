„Night Glowing“ war Höhepunkt der Ballonwoche im Kaiserwinkl

26.01.2018, 17:31 Uhr

Das Night Glowing (Nacht der Ballone) bildete erneut den Höhepunkt im Rahmen der Kaiserwinkl Alpin Ballooning Woche. „Es ist das größte Winter-Ballontreffen", betont TVB-Obmann Gerd Erharter.

Mehrere Ballons leuchteten am Hüttfeld in Kössen wie riesige Feuerkugeln und gaben ein unglaubliches Motiv ab. In einer abgestimmten Reihenfolge heizten die Piloten ihre Riesen an. Das beeindruckende Spektakel wurde musikalisch umrahmt und eine Glühweinparty stand ebenfalls für die Besucher am Programm. Zum Abschluss wurde ein großes Feuerwerk gezündet. Mit Gratis-Bustransfer kamen die Zuschauer in Scharen nach Kössen und waren begeistert.Die Siegerehrung fand am Freitagabend statt. Die begeehrterophy holte sich