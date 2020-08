Das "Quintett 2000" feiert ihr zwanzigjähriges Bestehen mit einer neuen CD, auf der 16 brandneue Stücke zuhören sind. Den Tonträger präsentierte die Gruppe auch im Liftcafe Heisn in Reith.

REITH IM ALPBACHTAL (flo). Wahrlich nie genug von der Oberkrainer Musik bekommt das zünftige "Quintett 2000" aus dem Tiroler Unterland, welches mit der gleichnamigen neuen CD Produktion sein zwanzigjähriges Jubiläum feiert.

Damals und heute

Ins Leben gerufen wurde die Gruppe im Jahre 2000 woraus sich dann auch der Bandname ergab. Gründungsinitiator war Baritonist Geri Egerbacher aus Schwoich, welchem genauso wie dem Gitarristen der ersten Stunde Christian Embacher aus Breitenbach nach wie vor bei jedem Auftritt die Begeisterung an der Musik ins Gesicht geschrieben steht. Zur Urformation gehörten damals außerdem Trompeter Anton Pfisterer aus Erl sowie die beiden Zillertaler Klarinettist Manfred Wechselberger und Akkordeonist Wolfgang Brandacher. Nach zwei Jahren verließ Brandacher schließlich das Quintett und als Nachfolger konnte der virtuose Akkordeonist Martin Hechenblaikner aus Erpfendorf, welcher auch an der LMS Brixental unterrichtet gewonnen werden. Im Jahre 2008 wurde Klarinettist Wechselberger von dem jungen Talent Lukas Hechenblaikner aus Reith im Alpbachtal abgelöst und seit 2014 ist Seppi Hetzenauer aus Going der Mann an der Trompete.

Viele Auftritte

Bereits zum fünfjährigen als auch zum zehnjährigen Bestehen wurde jeweils ein Tonträger mit einigen Eigenkompositionen sowie Lieder befreundeter Komponisten eingespielt. Klarerweise ging es auch auf der Bühne flott her und das Quintett absolvierte unzählige Auftritte in allen Teilen Österreichs sowie in Deutschland, Südtirol, Schweiz, Frankreich, Holland, Belgien und Slowenien. Weiters waren sie auch mehrmals im Bayrischen Fernsehn sowie im Folx TV zu sehen und wurden in zahlreichen Radio Stationen rauf und runter gespielt.

"Wir kriegen nie genug"

Die neue CD "Wir kriegen nie genug", welche unlängst im Liftcafe Heisn in Reith im Alpbachtal sowie auf der Kaiseralm in Kössen und im Cafe Veronika in Rietz vor zahlreichen Musikfreunden und langjährigen Wegbegleitern präsentiert wurde, wurde im vergangenen November in Manfred Gradwohls "Soundhauf'n" Studio in der Steiermark eingespielt. Darauf zu hören sind 16 brandneue Stücke aus der Feder bekannter Komponisten. Aufgrund der Corona-Krise musste das geplante Jubiläumsfest bedauerlicherweise auf 2021 verschoben werden.

"Eine gute Kameradschaft war mir persönlich immer das allerwichtigste und ich hoffe dass wir auch weiterhin gesund bleiben und in dieser Besetzung noch viele Jahre Musik machen können",

betont Bandleader Geri Egerbacher abschließend.



