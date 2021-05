Am 26. Mai kam es in Breitenbach zu einem schweren Arbeitsunfall bei dem ein 51-Jähriger mehrer Finger zum Teil verlor.

BREITENBACH AM INN (red). Ein 51-jähriger Österreicher war am 26. Mai in Breitenbach am Inn mit Holzarbeiten beschäftigt. Während er mit einer Fernbedienung die Seilwinde betätigte geriet der Mann mit der rechten Hand zwischen die Seilwinde und einen Baumstamm. Dadurch wurden der Zeigefinger zur Gänze und drei weitere Finger der rechten Hand teilamputiert. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde der Verletzte mit dem Notarzthubschrauber in die Universitätsklinik Innsbruck geflogen.

