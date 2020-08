Ein ausländischer Lkw-Lenker verfuhr sich am 18. August in Brandenberg und musste von der Feuerwehr und einer Bergungsfirma gegen einen Absturz gesichert werden.

BRANDENBERG (red). Am Dienstag, den 18. August gegen 9:00 Uhr lenkte ein ukrainischer Lkw-Fahrer trotz Fahrverbot für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen einen Lastkraftwagen (gesamt höchst zulässiges Gewicht wäre 16 Tonnen) auf der Gemeindestraße „Gang“ von Brandenberg in Richtung Steinberg am Rofan. Nach etwa 700 Metern geriet der Lkw mit dem linken Hinterrad über den linken Fahrbahnrand hinaus und drohte abzustürzen.

„Der Mann war in München weggefahren, fuhr auf der Inntalautobahn ins Land Tirol herein und wiederum in Kramsach von der A12 ab, weil er mit seiner Lieferung zu einem Hotel an den Achensee wollte und das Navi ihn aber zu uns ins Brandenberger Tal leitete. Der Mann hätte Fitnessgeräte für ein Hotel in Eben am Achensee anliefern sollen. Nachdem der Lkw hoffnungslos feststeckte, ging der Lkw-Fahrer zu Fuß zurück in den Ortsteil Aschau und ersuchte dort beim ersten Bauernhof im Ortsteil Aschau um Hilfe“,

erklärte Kommandant Stephan Gwercher von der alarmierten Feuerwehr Aschau/Brandenberg.

Lkw wieder auf Kurs

Die Feuerwehr Aschau/Brandenberg stand mit neun Mann im Einsatz. Sie konnten das Fahrzeug gegen einen Absturz mittels Hubzug und Spanngurten an einem Baum sichern. In Beisein einer Bergungsfirma konnte das Schwerfahrzeug Holzseilwinde an einem Traktor wieder auf die Forststrasse gehoben werden. In weitere Folge lenkte der Bergedienst den Lkw leicht beschädigt wieder rückwärts nach Aschau/Brandenberg. Erst gegen 14:00 Uhr war die Gemeindestraße wieder befahrbar. Die Verbindungsstrasse zwischen Steinberg und Brandenberg war rund fünf Stunde gesperrt.

