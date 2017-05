SHIATSU-Tage zum Kennenlernen vom 17. Juni bis 1. Juli 2017 in Kufstein bzw. österreichweit

Anlässlich der SHIATSU-Tage vom 17. Juni bis 1. Juli 2017, organisiert vom Österreichischen Dachverband für Shiatsu, finden Sie österreichweit attraktive Kennenlernangebote - z. B. auch in Kufstein. Weitere Angebote finden Interessierte an Gesundheit und Wohlbefinden auf www.shiatsu-tage.at.Shiatsu ist für jene bestens geeignet, die Entspannung und Erholung vom Alltag suchen und Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden fördern möchten.Shiatsu, eine Art Daumendruckmassage mit Wurzeln in den östlichen Heilslehren (TCM-zugehörig), versetzt Körper, Geist und Seele in angenehme Harmonie und Balance, schenkt Ihnen Kraft fürs Leben, stärkt Sie für die Herausforderungen des Alltags, lindert Beschwerden u.v.m.

Mithilfe äußerst entspannender Shiatsu-Behandlungen können Sie Ihr Immunsystem und Ihre Abwehrkräfte stärken, einem Burnout vorbeugen bzw. dieses unterstützend begleiten, Verspannungen im Rücken- oder Nacken lindern. Shiatsu verhilft aufgrund der div. Techniken auch zu mehr Beweglichkeit und Fitness und somit zu mehr Lebensqualität.Shiatsu ist eine ganzheitliche und anerkannte Komplementärmethode und ist somit bestens geeignet, die Schulmedizin ergänzend auf ganzheitliche Weise zu unterstützen. In Österreich ist Shiatsu ein reglementiertes Massagegewerbe, eingeschränkt auf Shiatsu.Testen und erfahren Sie Shiatsu zum attraktiven Kennenlernpreis anlässlich der österreichweit stattfindenden Kennenlerntage, z. B. auch in der Shiatsu-Praxis Kufstein von Elfriede Aufschnaiter in der Kaiserbergstraße 16, 6330 Kufstein.Ein Vortrag "Was ist Shiatsu? Wie fördert es Ihre Gesundheit?" beantwortet viele Fragen zu Shiatsu am Do., 22. Juni 2017, um 19:30 Uhr im Zentrum Alternative Methoden, Weissachstraße 14, 6330 Kufstein. Eintritt: freiwillige Spenden für die Vinzenzgemeinschaft Kufstein (www.vinzenzgemeinschaft-kufstein.at).Weitere Infos finden Sie gerne auf www.shiatsu.info, www.shiatsu-kufstein.tirol oder www.shiatsu-tage.at