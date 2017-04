Auf der Suche nach den kleinen Wundern im Alltag – #einfachnäherdran

28.04.2017, 00:30 Uhr

Fotografieren ist für Tomislav Josipovic weitaus mehr als nur eine Freizeittätigkeit. Sichtbar machen, was sonst verborgen bleibt – das ist seine Intention, der er mit viel Hingabe und Emotion nachgeht.

Tomislav JosipovicJuli 2016Wieden, Wien"Die wahre Lebenskunst besteht darin, im Alltäglichen das Wunderbare zu sehen." (Pearl S. Buck)Tomislav fotografiert erst seit einigen Jahren. "Zunächst faszinierte mich die Technik und die Bildbearbeitung. Ein tiefgreifendes Ereignis im vergangenen Jahr veränderte mein Leben und somit auch meine Fotografie", erzählt er. Heute versucht er, bewusster durch den Alltag zu gehen. Die Kamera hat er fast immer dabei. "Ich mache mich gerne auf die Suche nach der Schönheit und dem Wunderbaren in meiner Umgebung und im Alltag", erklärt er, was ihn antreibt. Damit die Fotos alles vermitteln, was er im Moment der Aufnahme empfunden hat, entwickelt und bearbeitet Tomislav seine Fotos. "So werden sie zu einem Kunstwerk", sagt er. "Es freut mich, wenn sie andere zum Betrachten anregen. Vielleicht gelingt es mir damit auch, ein kleines Aufatmen im Alltagstrott auszulösen."

"Es ist eine Möglichkeit, mehr Menschen mit meinen Bildern zu erreichen", erklärt Tomislav. Er möchte den Menschen Schönes und Interessantes aus der Region und der Natur zeigen. "Und das nicht nur übers Internet: Viele – zum Beispiel ältere – Menschen wollen noch eine Zeitung in der Hand halten und darin lesen", gibt er zu bedenken. Deshalb freut es ihn immer wieder, wenn ein Bild von ihm von der Redaktion ausgewählt und in der Zeitung abgedruckt wird.