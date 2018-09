Auf den Hund gekommen: Wohin in Wien mit Hund?

19.09.2018, 10:26 Uhr

Badespaß, Waschstraße und Auslaufparadies: bz-Mitarbeiter verraten die besten Orte für ihre Hunde in Wien.

Hundewaschstraße

Roter Berg

Breitensee



Alois-Drasche-Park

Hunde, Katzen, Kaninchen und Fische teilen sich mit den bz-Mitarbeitern den Wohnraum. Zwar sind die Katzen in der Überzahl, doch die Hunde genießen ein unschlagbares Privileg: Sie dürfen Frauchen oder Herrchen ab und zu in die Redaktion begleiten. Doch was treiben Neela, Livia, Jamie und Dimple nach Büroschluss? Wir haben nachgefragt und so manchen Geheimtipp für Hunde in Wien erfahren:Die sechsjährige Neela übersiedelte als Baby von der slowakischen Tötungsstation Nitra zu Marketingchef Florian Ritzer nach Wien. Damit Neela ihrem Herrchen in Sachen Aussehen um nichts nachsteht, besucht sie regelmäßig ein Hundewaschcenter im 21. Bezirk. "Im `Wash Dog´ in der Dückegasse kann man rund um die Uhr seinen Hund waschen", erklärt Ritzer. "Es gibt zwei Waschstationen, an denen man selber seinen Hund abbrausen, shampoonieren und föhnen kann. Nach zwanzig Minuten duftet der Hund wunderbar nach Mandelblüten."Jamie heißt der dreijährige Mischling, den Key Account-Manager Michael Nyman aus einer ungarischen Auffangstation gerettet hat. Besiegelt wird die Männerfreundschaft nicht nur mit Schmuseeinheiten sondern auch mit ausgedehnten Spaziergängen im 23. Bezirk. "Im Sommer sind wir natürlich meist an der Liesing anzutreffen", verrät Nyman Jamies Lieblingsplätzchen. "Dort können die Hunde im Bach baden gehen. Jamie geht allerdings nur bis zur Brust ins Wasser. Den Bauch macht er nie nass, das mag er nicht." Für Abwechslung sorgen Ausflüge in die Hundezone am Roten Berg im benachbarten 13. Bezirk. "Zirka viermal im Monat fahren wir mit Jamies Hundefreundin Phoebie zum Roten Berg. In der großen Hundezone können die Hunde wir die Irren laufen."Auslauf ohne Ende ist auch das Motto von Dimple, dem Labrador von Verkaufsleiter Kurt Huber. Stehen unter der Woche im Grätzel Breitensee an der Grenze 14., 15. und 16. Bezirk Dimple nur kleine Hundezonen zur Verfügung, verbringt das Dreamteam am Wochenende zwei Stunden in der Hundezone im Hernalser Schwarzenbergpark. "Diese Hundezone ist mitten im Wald und riesengroß. Rundherum sind Teiche und ein Bach, in dem im Sommer auch immer wieder Hunde baden." Richtige Hundstage verbringt Huber mit seinem Labrador am Strand an der Kaiserwiese. "Dimple ist eine richtige Wasserratte. Und sein Ball ist immer dabei. Wir leben im Balliversum!"• Ohne Ball dafür mit dem Chef höchstpersönlich dreht die achtjährige Livia ihre Runden. Begleitet die Border Collie-Hündin ihr Herrchen, bz-Geschäftsführer Maximilian Schulyok, ins Büro, verbringt sie ihre Mittagspause im nahen Alois-Drasche-Park. "Im Park gibt es zwar keine Hundezone, aber es gehen gerade zur Mittagszeit viele Leute dort mit ihren Hunden spazieren", so Schulyok. "Man merkt, dass die Parkbesucher Hunde gewohnt sind und es herrscht eine gute Atmosphäre. Und das ist leider nicht selbstverständlich."