BEZIRK LANDECK (sica). Nach dem zögerlichen Start der heurigen Sommersaison gibt es auch im Juli in den Tourismusdestinationen weniger Nächtigungen als im Vorjahr. Ein Minus zwischen knapp sechs und 30 Prozent ist zu verzeichnen.





Nach zögerlichem Start auch Minus im Juli

Im Juni zeigte sich ein deutlicher Nächtigungseinbruch in den Tourismusregionen im Bezirk Landeck. Das Hochfahren der Sommersaison verlief zögerlich - viele Destinationen starteten erst mit Ende Juni oder Anfang Juli den Sommerbetrieb. Je nach Region belief sich das Nächtigungsminus im Juni zwischen 75 und über 90 Prozent.

Im Monat Juli werden zwar bezirkweit nicht mehr so hohe Prozentzahlen beim Nächtigungs-Minus verzeichnet, es wurden aber nach wie vor weniger Nächtigungen als im Vorjahr gemeldet.

Der TVB Paznaun-Ischgl registrierte im Juli ein Nächtigungsminus von 26,3 Prozent

Foto: Othmar Kolp

hochgeladen von Othmar Kolp

Weniger Rückgänge

Am besten hat sich die Lage in der Familienregion Serfaus-Fiss-Ladis entwickelt: Es wurden 48.724 Ankünften im Juli ( 1.405 weniger als im Vorjahr in diesem Zeitraum) gemeldet. Mit 295.723 Nächtigungen liegt die Region auf Platz drei in der tirolweiten Reihung der Verbände nach Nächtigungen. Es wurden 18.442 Nächtigungen weniger als im Vorjahr verzeichnet, was einem Minus von 5,9 Prozent entspricht.

Die Familienregion Serfaus-Fiss-Ladis verzeichnet mit einem Nächtigungsminus von 5,6 Prozent im Juli das niedrigst im Bezirk.

Foto: Tamerl

hochgeladen von Dr. Johanna Tamerl

Bei den restlichen Verbänden gibt es für den Zeitraum Juli 2020 ein Nächtigungsminus zwischen 20 und 30 Prozent. Beim TVB Tiroler Oberland wurden mit 31.902 Ankünften 10.646 (25 Prozent) weniger als im Vorjahr registriert. Insgesamt 15.031 Nächtigungen bedeutet für die Ferienregion Tiroler Oberland ein Minus von 21,1 Prozent (entspricht 40.691 Nächtigungen).

Beim TVB St. Anton am Arlberg wurden 22.464 Ankünfte verzeichnet, das sind 29,2 Prozent (9.280 Ankünfte) weniger als im Vorjahr. Bei den Nächtigungen wurden 72.489 Übernachtungen registriert, das entspricht einem Minus von 20.159 Nächtigungen (21,8 Prozent).

Beim TVB St. Anton am Arlberg wird ein Nächtigungsminus von 21,8 Prozent gemeldet.

Foto: Othmar Kolp

hochgeladen von Carolin Siegele

Der TVB Paznaun-Ischgl verzeichnete im Juli 2020 25.877 Ankünfte, 9.165 (26,2 Prozent) weniger als im Juli 2019. Insgesamt 122.639 Nächtigungen wurden gemeldet, hier zeigt sich ein Minus von 26,3 Prozent (43.746 Nächtigungen).

Der kleinste Tourismusverband im Bezirk, der TVB Tirol West hat das größte Nächtigung-Minus in Prozent zu melden. Im Juli wurden 13.484 Ankünfte registriert, das sind 36,3 Prozent (7.889 Ankünfte) weniger als im Vorjahr in diesem Zeitraum. Es gab 29.533 Nächtigungen - Das Minus beläuft sich hier bei 28,7 Prozent, was 11.869 weniger Nächtigungen entspricht. (Quelle: Landesstatistik Tirol)

Juni brachte deutliches Nächtigungsminus im Bezirk Landeck

Mehr News aus dem Bezirk Landeck: Nachrichten Bezirk Landeck