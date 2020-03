ISCHGL. Im Rahmen einer Pressekonferenz hat LH Günther Platter die Sperre aller Aprés-Ski-Lokale in Ischgl angekündigt. Offen bleiben hingegen Hotels, Seilbahnen und Pisten.



Weitere Informationen folgen in kürze...

Diverse Konzerte und Veranstaltungen abgesagt

Folgende Veranstaltungen wurden in Ischgl bzw. Paznaun abgesagt:

Open Air Nockis in Kappl am 15. März 2020

Frühjahrskonzert der Musikkapelle Ischgl in Ischgl am 28. März 2020

Galtür Nordic Volumes in Galtür von 02. - 04. April 2020

Top of the Mountain Easter Concert mit SIDO am 12. April 2020

und alle Demoshows der Skischule Ischgl in Ischgl

Laut TVB Paznaun-Ischgl findet aus heutiger Sicht das Abschluss-Konzert am 2. Mai in Ischgl wie geplant statt. Der Skibetrieb läuft in der Silvretta Arena bis 3. Mai 2020 normal weiter.

Coronavirus: Vier weitere positive Fälle im Bezirk Landeck





Mehr News aus dem Bezirk Landeck: Nachrichten Bezirk Landeck