LANDECK (sica). Was macht Landeck aus? Welche Chancen gibt es für die Innenstadt, die eventuell besser genutzt werden können? Diese und noch mehr Fragen stellt sich Student Florian Schweiger im Zuge seiner Masterarbeit und ist gespannt auf die Meinung der Bevölkerung in Landeck und in der Umgebung.





Sicht der Bevölkerung gefragt

Der aus Salzburg stammende und in Landeck wohnhaft Student Florian Schweiger ist "irgendwie an der Innenstadt in Landeck hängen geblieben", wie er selbst sagt. Bereits vor zwei Jahren beschäftigte er sich im Zuge der Bachelorarbeit seines Studiums mit der Innenstadtentwicklung, nun beschäftigt ihn im Rahmen seiner Masterarbeit im Studiengang "Nachhaltige Regional- und Destinationsentwicklung" an der Universität Innsbruck & UMIT Hall am Standort Landeck die Frage nach der persönlichen Perspektive auf die Innenstadt von Landeck.

Student Florian Schweiger beschäftigt sich im Rahmen seiner Masterarbeit mit der Sicht auf die Innenstadt von Landeck. Eine breite Meinung der Bevölkerung möchte er im Zuge einer Umfrage erheben.

Die Entwicklung der Bezirkshauptstadt Landeck und insbesondere die Situation in der Malserstraße ist immer wieder ein Thema, das viel diskutiert wird. Bei seiner Erhebung möchte Florian Schweiger unabhängig davon die Sicht der im Talkessel und den umliegenden Tälern wohnhaften Personen auf Landeck erheben. Was ist der Bevölkerung an der Innenstadt wichtig und welche Bereiche gehören für die Anwohner überhaupt zur Innenstadt? Die Antworten auf unter anderem diese Fragen werden gesucht.



"Die Stadt Landeck besitzt als Bezirkshauptstadt die Bedeutung eines regionalen Zentrums. Die Masterarbeit untersucht in diesem Kontext vor allem die Rolle der Innenstadt, wobei mithilfe des Fragebogen konkrete Rückschlüsse auf Erscheinungsbild, Angebotausstattung und Bedeutung dieses Raums gewonnen werden sollen",

so Florian zu seiner Umfrage, welche unter umfrage.uibk.ac.at/limesurvey/allgemein/index.php/935393?lang=de abgerufen werden kann.

Bei den Erhebungen ist die persönliche Perspektive auf die Landecker Innenstadt gefragt.

"Gefragt sind nicht nur Leute aus Landeck sondern auch Personen aus umliegenden Regionen und Tälern, dessen potenzieller zentraler Knotenpunkt die Bezirkshauptstadt sein kann", so der Student zur Zielgruppe. "Die Intention ist, deren Meinung einzuholen und ein Gefühl für die Sicht der Bevölkerung auf Landeck zu bekommen". Um hier eine breite Perspektive einzuholen, bittet Florian um die Unterstützung durch die Teilnahme an seiner Umfrage, die Ende September fertig ausgewertet sein soll.

