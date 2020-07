SERFAUS. Im Bezirk Landeck wird das Projekt „Zeitzeugeninterviews Serfaus“ mit finanziellen Mitteln des Landes Tirol und der Europäischen Union unterstützt.

Ländlichen Raum stärken

Zehn Projekte werden mit Mitteln von Land Tirol und Europäischer Union unterstützt. Im Bezirk Landeck fließen die Fördermittel in ein Projekt in Serfaus. Im Zuge der „Zeitzeugeninterviews Serfaus“ wird das geschichtliche Alltagsleben im Ort mitsamt seiner kulturellen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Vielfalt audiovisuell festgehalten.

„Indem wir den ländlichen Raum in Tirol stärken, festigen wir den Standort in seiner Gesamtheit von Umwelt- und Klimaschutz über die Sicherung von Arbeitsplätzen bis hin zu einer attraktiven Freizeitwirtschaft. Zukunftsweisende Initiativen spielen hier eine entscheidende Rolle und werden vom Land Tirol auch finanziell unterstützt", erläutert LH Günther Platter. Aus diesem Grund hat die Tiroler Landesregierung erneut Projekte ausgewählt, die mit Mitteln von Land und EU bedacht werden sollen.

Synergien aus Landes- und EU-Mitteln

Konkret geht es um Gelder aus dem Österreichischen Programm für ländliche Entwicklung 2014 – 2020 (ELER) bzw. dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), die im Rahmen des jetzigen Beschlusses zur Auszahlung an zehn verschiedene Projekte gelangen. Insgesamt wurden dafür Förderungen in einer Gesamthöhe von über 630.000 Euro beschlossen; über 100.000 Euro davon speisen sich aus Geldern des Landes, rund 530.000 Euro sind ELER- bzw. EFRE-Fördermittel.

LH Platter begrüßt die Möglichkeiten, die sich durch die Synergien aus Landes- und EU-Mitteln auftun: „Mit finanzieller Unterstützung durch die Europäische Union können wir richtige und wichtige Schritte setzen, um vor allem auch den ländlichen Raum – eine wesentliche Kernstruktur unseres Landes – zu stärken.“

Von Serfauser Zeitzeugeninterviews bis zur klimafitten Almbewirtschaftung



