BEZIRK LANDECK (otko). Bei der Zahl der Corona-Fälle liegt der Bezirk Landeck nach einer Verdopplung gegenüber der Vorwoche nun an der fünften Stelle in Tirol – aktuell sind es 75. Bei der Sieben-Tage-Inzidenz liegt der Bezirk über dem Tirol-Schnitt.

Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 130,8

Laut den Zahlen desAGES-Dashboards vom Donnerstagnachmittag (Stand 07. Oktober 2021, 14:02 Uhr) hat der Bezirk Landeck aktuell eine durchschnittliche Sieben-Tages-Inzidenz von 130,8. Anfang Mai lag der Wert noch deutlich über 100. Danach gab es aber einen deutlichen Rückgang. Ende Juni/Anfang Juli war der Wert dann über längere Zeit nur mehr einstellig. Am 23. September lag sie bei 45,1 und am 30. September bei 76,7.

Das AGES-Dashboard, Stand 07. Oktober 2021, 14:02 Uhr.

Bezirk Landeck an zweiter Stelle in Tirol

Bei den an Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt der Bezirk Landeck tirolweit an zweiter Stelle. Nur der Bezirk Innsbruck-Stadt verzeichnet derzeit mit 145,7 einen höheren Wert. Der Bezirk Lienz (45,1) liegt derzeit unter der 50er-Marke. Für ganz Tirol liegt Sieben-Tage-Inzidenz aktuell bei 98,9.

Zwölf Gemeinden "virusfrei"

Derzeit werden laut dem Corona-Dashboard des Landes Tirol (Stand 08. Oktober 2021, 08:30 Uhr) im Bezirk Landeck 75 Corona-Fälle gemeldet – im tirolweiten Vergleich liegt der Bezirk damit auf dem fünften Platz, was die Anzahl der Fälle betrifft. In der Gemeinde Pians werden derzeit zehn "Aktiv Positive" verzeichnet sowie in Fleiß neun und in der Stadt Landeck acht. Sieben Corona-Fälle gibt es jeweils in Grins, Pfunds und Zams, jeweils vier in Pettneu am Arlberg und Prutz, jeweils drei in Flirsch, Schönwies und Stanz bei Landeck, sowie jeweils zwei Fendels, See, Strengen und Tobadill. Jeweils einen "Aktiv Positiven" gibt es derzeit in den Gemeinden Kappl und St. Anton am Arlberg.

Mit zehn Corona-Fällen liegt die Gemeinde Pians derzeit an der Spitze im Bezirk Landeck.

Über 4.000 Genese im Bezirk Landeck

Im Bezirk Landeck wurden bis dato 59.958 Testungen durchgeführt, 48 Personen gelten als "aktiv positiv", 4.057 Personen sollen wieder genesen sein und 48 Todesfälle werde verzeichnet (Stand: 08. Oktober 2021 um 08:30 Uhr)

Tiroler Corona-Dashboard, Stand 08. Oktober 2021 um 08.30 Uhr.

Keine Covid-Patineten im KH Zams

Die Zahl der infizierten Personen in stationärer Behandlung: 47 (- 4 im Vergleich zu Donnerstag, 07. Oktober), davon 10 (-2 im Vergleich zu Donnerstag, 07. Oktober) auf der Intensivstation. Im Krankenhaus St. Vinzenz in Zams werden aktuell keine Covid-Patienten behandelt (Stand: 08. Oktober 2021 um 10 Uhr).

Krankenhaus St. Vinzenz in Zams

Alle Angaben ohne Gewähr! Stand 08. Oktober 2021, 10:00 Uhr!

Rund 919.700 Corona-Impfungen in Tirol



