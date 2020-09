BEZIRK LANDECK. Die Corona-Krise ist am Landecker Arbeitsmarkt weiterhin zu spüren. Der Anstieg der Arbeitslosigkeit betrug im August 2020 gegenüber dem Vorjahr 68 Prozent. Registriert waren insgesamt 983 Arbeitslose.

Plus bei der Arbeitslosigkeit – Minus bei den offenen Stellen

In Österreich gab es bei der Arbeitslosigkeit gegenüber August 2019 eine Steigerung um 33,2 Prozent und in Tirol um 63,2 Prozent. "Im Bezirk Landeck betrug die Steigerung 68 Prozent. Die Offenen Stellen sind um 39,7 Prozent zurückgegangen, dies bedeutet im Vergleich zum Vorjahr um 144 offene Stellen weniger. Registriert waren insgesamt 983 Arbeitslose und dem gegenüber stehen 219 offene Stellen. Im August 2019 wurde die niedrigste Zahl an Arbeitslosen seit Jahrzehnten erreicht", bilanziert AMS-Leiter Günther Stürz. Im August 2020 ist im Vergleich mit dem August 2014, wo am Höhepunkt der Finanzkrise 1.176 Arbeitslose verzeichnet wurden, die Arbeitslosigkeit noch niedriger als 2014

Im Vergleich zum Vorjahr kam es bei den AusländerInnen, bei den Älteren und bei den Jugendlichen zu einem starken Zuwachs der Arbeitslosigkeit. Zudem kam es zu einer Steigerung bei der Dauer der Arbeitslosigkeit.

Arbeitslosigkeit nach Berufen

Hinsichtlich der Arbeitslosigkeit gab es Ende August im Vergleich zum Vorjahr die zahlenmäßig größten Zunahmen in folgenden ausgewählten Berufsobergruppen: in den Bereichen Tourismus, Handel und Verkehr, Bau-/Baunebengewerbe, Gesundheits – und Büroberufe.

Arbeitslose nach Vormerkdauer

Im Bezirk Landeck waren Ende August zwölf Personen länger als ein Jahr (minus drei Personen zum Vorjahr), 54 Personen länger als sechs Monate (plus 37 Personen zum Vorjahr), 486 Arbeitslose zwischen drei und sechs Monaten (plus 369 Personen zum Vorjahr) und 431 Personen unter drei Monaten (minus 5 Personen zum Vorjahr) arbeitslos vorgemerkt.

Arbeitslosigkeit nach Geschlechtern

Ende August waren 597 Frauen und 386 Männer arbeitslos vorgemerkt. Bei den Frauen stieg die Arbeitslosigkeit um 61,8 Prozent (plus 228 Personen), bei den Männern stieg die Arbeitslosigkeit um 78,7 Prozent (plus 170 Personen) zum Vergleichsmonat im Vorjahr.

AusländerInnen, Lehrstellenlage und Jugendliche

Es waren 266 ausländische Arbeitslose vorgemerkt, dies bedeutet eine Zunahme um 149 Personen im Vergleich zum August 2019. 17 vorgemerkte Lehrstellensuchende bedeuteten zwei Personen weniger zum August 2019. Darauf kommen 155 zu besetzende Lehrstellen (+ 28). Derzeit sind 137 junge Menschen unter 25 Jahren arbeitslos vorgemerkt, dies sind 49 Personen mehr als im August 2019.

Schulung

Ende August standen 73 Arbeitslose in Schulung, eine Person weniger im Vergleich zum Vorjahr.

