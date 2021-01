RIED i.O. Fabian und Simon Achenrainer aus Ried im Oberinntal schafften bei Naturbahnrodel-Weltcup in Moos Top-Sensation.

Bestzeiten in beiden Läufen

Top-Sensation im Doppelbewerb im Weltcup der Rennrodler auf Naturbahnen in Moos im Passeiertal. Die Rieder Cousins Fabian und Simon Achenrainer holten sich völlig überraschend den Sieg vor der Südtiroler Weltklasse-Paarung Patrick Pigneter und Florian Clara. Und das mit Bestzeiten in beiden Läufen.

Fabian Achenrainer: „Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich sagen soll, kann das alles noch gar nicht glauben. Unfassbar, dass wir Pigneter/Clara hier schlagen konnten. Denn wir hatten im Passeiertal auch keine Trainingsmöglichkeiten, da Simon noch im Juniorenweltcup gefahren ist.“

Simon Achenrainer: „Ich bin regelrecht sprachlos. Im Passeiertal Pigneter/Clara zu schlagen, galt eigentlich als unmöglich.”

Fabian und Simon Achenrainer aus Ried im Oberinntal bei ihrem Weltcuptriumph im Passeiertal.

Foto: ÖRV/Miriam Jennewein

hochgeladen von Othmar Kolp

Weltcup Rennrodeln auf Naturbahnen, Moos im Passeiertal:

Doppel: 1. F. Achenrainer/S. Achenrainer (Ö) 1:56.92, 2. Pigneter/Clara (Ita) +0,42, 3. Porshnev/Lazarev (Rus) +1,17, 4. P. Lambacher/M. Lambacher (Ita) 1.50, 5. Regensburger/Holzknecht (Ö) +1,97.

Damen: Lanthaler (Ita) 1:52.75, 2. Pinggera (Ita) +1,26, 3. Lavrenteva (Rus) +2,08, 4. Mittermair (Ita) +2,28, 5. Unterberger (Ö) +2,35, 6. Diepold (Ö) +2,86, … 10. Ruetz (Ö) +5,78, … 13. Markt (Ö) +7,46.

