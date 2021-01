Gestern Nachmittag ereignete sich auf der Autobahnabfahrt ein Unfall. Ursache war Sekundenschlaf.

BAD ST. LEONHARD. Am Sonntag, 17. Jänner 2021, gegen 16 Uhr war ein 46-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Voitsberg auf der Abfahrt der Südautobahn (A2) in Bad St. Leonhard unterwegs. Laut eigenen Aussagen kam er aufgrund von Sekundenschlaf rechts von der Fahrbahn ab: Das Fahrzeug touchierte mehrere in diesem Bereich aufgestellte Verkehrszeichen, drehte sich um die eigene Achse und kam total beschädigt, entgegen der Fahrtrichtung im Straßengraben zum Stillstand. Die Unfallstelle wurde durch nachkommende Verkehrsteilnehmer gesichert, diese alarmierten auch die Einsatzkräfte. Ersthelfer bargen den Lenker mit Verletzungen unbestimmten Grades aus dem Wrack, anschließend brachten ihn Rettungskräfte in das Landeskrankenhaus (LKH) Wolfsberg. Der beim Unfall-Lenker durchgeführte Alkomatentest lieferte – laut API Wolfsberg – eine mittelgradige Alkoholisierung.