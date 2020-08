LEIBNITZ. Ein Einbruch wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf das Juweliergeschäft Pennitz am Hauptplatz in Leibnitz verübt. Ein Auto donnerte in das Gebäude. Mehrere Schmuckstücke kamen abhanden. Goldschmied Peter Pennitz wurde gegen 4 Uhr morgens von der Polizei informiert. Die Ermittlungen laufen. Die Feuerwehr Leibnitz ist zur Zeit mit Aufräumarbeiten beschäftigt.