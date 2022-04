Glückwünsche zur Diamantenen Hochzeit

Ernestine und Peter Fabach aus Leoben feierten das seltene Fest der Diamantenen Hochzeit.

LEOBEN. Seit 60 Jahren sind Ernestine und Peter Fabach ein Ehepaar. Die beiden Gemeinderäte Reinhold Metelko und Arno Maier gratulierten zu diesem nicht alltäglichen Jubiläum.

Bei der Arbeit kennen gelernt

Ernestine wuchs in Leoben Donawitz auf. Peter stammt aus Backa (Batschka), seine Eltern flüchteten mit ihm nach dem 2. Weltkrieg und kamen nach Trofaiach. Als junger Mann fand er Arbeit bei der Firma Sonnenwerk und dort lernte er seine zukünftige Frau Ernestine kennen, die ebenfalls im selben Betrieb beschäftigt war. Am 24.2.1962 wurden die beiden in der Pfarrkirche Leoben-Donawitz vom damaligen Pfarrer Josef Jaklitsch getraut. Gemeinsam mit Peters Eltern bauten sie in Leoben Lerchenfeld ein Haus. Komplett wurde die junge Familie mit ihren beiden Kindern.

Eine sehr naturverbundene Familie

Inzwischen hat das Jubelpaar auch zwei Enkelkinder. Die Familie war immer schon sehr naturverbunden und verbrachte so viel Zeit wie möglich auf ihrer Almhütte in Kalwang. Im Sommer wurde gewandert, im Winter fuhren sie gerne Schi. Mit den Naturfreunden und dem Pensionistenverein waren sie viel unterwegs und ihre gemeinsame Leidenschaft, das Tanzen konnten sie im Tanzclub ausleben.