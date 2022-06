Im Zuge des 138. Landesfeuerwehrtages in Bad Gleichenberg wurden Feuerwehrfunktionäre des Bezirkes für ihre Verdienste und auch für Lebensrettung ausgezeichnet.

Rund 3.500 steirische Feuerwehrmitglieder waren vergangenes Wochenende dabei, als in Bad Gleichenberg der 56. Landesfeuerwehr-Leistungsbewerb sowie der 138. Landesfeuerwehrtag über die Bühne ging. Im Zuge dessen wurden auch Feuerwehrfunktionäre und Lebensretter auch aus dem Bereichsfeuerwehrverband Leoben ausgezeichnet und geehrt.

Person in der Mur

Zu einer Personenrettung wurde die Freiwillige Feuerwehr St. Michael im Herbst vergangenen Jahres alarmiert. Eine Person trieb in der Mur, rasches Handeln war gefordert. ABI Herbert Edlinger sowie LM Thorsten Aichholzer zogen die Person zurück ans Ufer und übergaben sie umgehend an das bereits eingetroffene Rettungsteam. Dafür wurden die beiden Lebensretter nun mit dem Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold des Landesfeuerwehrverbandes Steiermark ausgezeichnet.

Befördert und ausgezeichnet

ABI d.F. Alfred Reinwald, LSOB für die Technische Hilfeleistungsprüfung, wurde aufgrund seiner langjährigen Funktionen zum Brandrat des Fachdienstes befördert.

Oberbrandrat Manfred Harrer, Bereichsfeuerwehrkommandant des Bereiches Leoben, wurde mit dem Verdienstzeichen Groß Gold des Landesfeuerwehrverbandes Steiermark ausgezeichnet.

Ausgezeichnet wurde auch Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer von Landesfeuerwehrkommandant Reinhard Leichtfried.