Das Christkind kann heuer ein ganz besonderes Geschenk bringen: Das neue Eisenerz-Souvenir „Gold Silber Eisen“, das noch vor dem Heiligen Abend auf den Markt kommt.

EISENERZ. "Bedingt durch die lang anhaltende Pandemie und den letzten Lockdown können die bestellten Drucksorten erst später als gedacht ausgeliefert werden. Wir setzen aber alle Hebel in Bewegung, damit „Gold Silber Eisen“ dennoch rechtzeitig unter dem Christbaum landen kann, und bieten dafür nicht nur vergünstigte Einstandspreise, sondern teilweise sogar ein persönliches Lieferservice mitsamt Weihnachtsverpackung an", sagt Gerhild Illmaier, Veranstalterin und künstlerische Leiterin von eisenerZ*ART, erfreut.

Schmuckstück oder Anhänger



"Gold Silber Eisen“ ist ein um den Hals zu tragendes Schmuckstück sowie ein Anhänger etwa für den Rucksack oder den Schlüsselbund. Das Objekt ist inspiriert von der Legende des Wassermanns, der den Eisenerzern als Lohn für seine Freiheit einen von drei Wünschen — Gold für kurze Zeit, Silber für eine etwas längere Zeit oder Eisen für immerdar — zur Wahl stellte.

Entstanden ist die Idee zum Souvenir aus dem im Frühjahr von eisenerZ*ART in Kooperation mit Creative Industries Styria ausgeschriebenen Kreativwettbewerb „Eisenerz forverever! Souvenir für die Erzbergstadt“. Als Sieger ging der Konzeptkünstler und Designer Jakob Glasner hervor, dessen Konzept die Jury restlos überzeugte.

Edelmodelle

"Eigentlich sollte aus dem Wettbewerb ein Konzept für ein kostengünstiges Souvenir hervor gehen. Jakob Glasners reizvolle Idee legte uns allerdings den Gedanken nahe, neben dem Standardmodell zudem für LiebhaberInnen vom Juwelier handgefertigte Edelmodelle in limitierter Auflage ausführen zu lassen: Die einen gefertigt aus 14-karätigem Gold und 925-Silber, die anderen aus Messing und 925-Silber", erklärt Illmaier.

Vergünstigt und vom Boten zugestellt

"Wer schnell entschlossen direkt bei uns bestellt, bekommt seinen ureigenen 'Gold Silber Eisen'-Anhänger zum vergünstigten Einstandspreis weihnachtlich verpackt im Raum Eisenerz persönlich durch einen Boten am 23. Dezember zugestellt. Für KäuferInnen außerhalb von Eisenerz kann ein Abholort vereinbart werden", sagt Gerhild Illmaier.

Das Standard-Modell wird spätestens ab 23. Dezember in Eisenerz in der "Erzhoamat" und im Mineralienmuseum zu erwerben sein, wo auch Ansichtsmodelle der Varianten in Gold/Silber bzw. Messing/Silber aufliegen werden.

Vorzugspreis für die Edelvarianten bei Direktbestellung vor Jahresende 2021:

Edel-Modell aus Gold und Silber: 280 €

Edel-Modell aus Messing und Silber: 175 €

Preise - regulär:

Edel-Modell aus Gold und Silber: 320 €

Edel-Modell aus Messing und Silber: 205 €

Standard-Modell: 21 €

Alle drei Modelle werden in einer hochwertigen Schmuckschatulle ausgeliefert, die den Anhänger, eine schwarze Satinkordel und einen Anleitungsfolder einschließlich Darstellung der Wassermann-Sage enthält.