TROFAIACH. Dem Bauhhof der Stadtgemeinde Leoben wurde kürzlich ein topmodernes Kommunalfahrzeug übergeben, das speziell für beengte Einsatzorte geeignet ist. Das Multicar M29 kann mit einer Breite von 1,32 Metern auch auf engen Straßen oder Gehwegen eingesetzt werden und schafft dabei Nutzlasten von bis zu 3,2 Tonnen.

Ausgestattet ist das modulare und sehr umweltfreundliche Fahrzeug mit einem Streuautomaten und Variopflug für den Winterdienst.

In den wärmeren Monaten wird das Fahrzeug, das eine Höchstgeschwindigkeit von 62 km/h erreicht, blitzschnell zur Kehrmaschine und sorgt für eine saubere Stadt. Die Schmutzaufnahme-Einheit, bestehend aus zwei schwenkbaren Tellerbesen an der Front des Fahrzeuges montiert, sorgt für eine effiziente Schmutzaufnahme und kann zusätzlich mit einem Wildkrautbesen für die effektive Unkrautbeseitigung an Straßenrändern und auf Gehwegen ausgestattet werden.

Sicherheit und Komfort

„Mit diesem Multitalent können die Trofaiacher Straßen noch effizienter gereinigt werden

und wir haben alle Jahreszeiten und Witterungsverhältnisse fest im Griff. Besonders

wichtig ist mir, dass das Bauhof-Team perfekte Arbeitsbedingungen vorfindet. Durch die

ergonomische Sitzposition und die geräuscharme Kabine wird unseren Mitarbeitern die

Arbeit entscheidend erleichtert.“, so Bürgermeister Mario Abl.