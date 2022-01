Die Erfolgsgeschichte des Leoben-Gutscheins setzte sich auch im vergangenen Jahr fort: Insgesamt konnte ein Umsatz von 3,1 Millionen Euro erzielt werden und so ein wichtiger Beitrag zur Unterstützung der regionalen Wirtschaft geleistet werden.

LEOBEN. Regional denken, regional schenken – das war für viele der Gedanke im vergangenen Jahr. Mit 3,1 Millionen Euro Umsatz stand die geheime Währung Leobens auch im zweiten Coronajahr hoch im Kurs. Die Zuwächse in den Jahren der Pandemie – im vergangenen Jahr wurde ein Umsatz von 3,2 Millionen Euro verzeichnet – sind für die Verantwortlichen vom Citymanagement Leoben kein Zufall, sondern ein ermutigendes Signal.

„Ein Gutschein ist immer so gut wie das, was ich damit kaufen kann – und das passt in Leoben einfach. Gute Angebote, ein gewaltiges Netz an Kooperationspartnerinnen und -partner, das spüren die Kundinnen und Kunden."

Günter Leitner, Geschäftsführer der Citymanagement Leoben GmbH