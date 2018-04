20.04.2018, 15:39 Uhr

Kleines Training für die grauen Zellen 2. Teil

Dabei geht es um KOPFRECHNEN.

Ein Schachbrett hat 64 Felder.

Wieviele Steine, liebe Regionauten,glaubt ihr passen auf ein Schachbrett,wenn man auf das 1.Feld einen Stein legt und die Menge für das folgende Feld verdoppelt.

Also. 1Feld ein Stein.

. . . . .2.Feld zwei Steine

....... 3.Feld vier Steine

Also Feld für Feld immer schön mal 2 rechnen.

UND JA NICHT SCHUMMELN.

????????????????????????????

Ich sag nur eins.

Ihr werdet STAUNEN über die Summe.

Ein Taschenrechner mit vielen Stellen wird hilfreich sein. ????????????????????????

Ich für meinen Teil weiß jetzt was die Ehrgeizler

unter der Regionauten dieses Wochenende tun.

????????

