Neues Turmkreuz in Waasen geweiht

13.09.2018, 14:20 Uhr

Die Weihe des reparierten und vergoldeten Turmkreuzes der Pfarre Waasen wurde ausgiebig gefeiert.

Turmkreuzweihe und Pfarrfest

LEOBEN. Nach dem Blitzschlag in den Kirchturm der Pfarre Leoben-Waasen im August des Vorjahres, musste das Turmkreuz des höchsten Gebäudes der Stadt umfassend renoviert werden.Vergangene Woche war es dann soweit: Der gebürtige Leobener Pater Thomas Stellwag-Carrion aus dem Benediktiner Stift Admont weihte das prachtvolle Kreuz zusammen mit Stadtpfarrer Monsignore Markus Plöbst und Father Godfrey Bamuganyire. Eigens für den Festgottesdienst komponierte David Schlager eine „Missa brevis“ – bestehend aus Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus und Agnus Dei – die von der Singgemeinschaft Waasen aufgeführt wurde.Die letzte Turmkreuzweihe in Waasen gab es vor über 100 Jahren, was mit einem perfekt organisierten Pfarrfest inklusive bunter "Hupfkirche" der Jungen Kirche Steiermark, Live-Musik, dem traditionellen Dosenschießen der Stadtgemeinderäte gegen die Pfarrgemeinderäte und bester Bewirtung ausgiebig gefeiert wurde.