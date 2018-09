Uwe Schmidt entdeckt "das Kind im Mann“

13.09.2018, 13:43 Uhr

Der Musiker Uwe Schmidt ist mit seinem ersten Soloalbum"

auf Konzerttour.

Musiker und Mensch

In seinen Liedern ist Uwe Schmidt authentisch: "Ich will mich als Künstler nicht verbiegen, ich will ich selber sein. Was mich bewegt, versuche ich in Geschichten und Liedern zu verpacken", sagt der Singer/Songwriter aus Spielberg, der seit einiger Zeit in St. Stefan ob Leoben wohnt.Und Geschichten hat Uwe Schmidt viele zu erzählen. Vor allem seit der ehemalige Bandleader von Andreas Gabalier auf Solopfaden wandelt. Im Label "Artist Factory" hat er jetzt sein erstes Album veröffentlicht: "Kind im Mann". Die Texte erzählen, wer hinter dem Namen Uwe Schmidt steckt, woran der Künstler glaubt und woraus er schöpft. Keine Fassaden mehr, keine übertriebene Coolness, keine großen Spektakel. Einfach Musiker und Mensch sein.

Hymne an Österreich



Konzerttipp

Uwe Schmidt ist live ein Erlebnis, wenn er mit seiner Band auf der Bühne steht, wie bei der Präsentation seines Albums im Caffé Vino von Robert Stepar in Premstätten. "Live" nimmt Uwe Schmidt wörtlich, da gibt's kein Playback, die Musik ist "echt". Mit seinen exzellenten Musikern zeigt Schmidt, wie Musik aus Österreich klingen kann und klingen soll. "Stolz auf di" ist seine Hymne auf unser schönes Land, das ebenso schön wie Schmidts Musik ist.