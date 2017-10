10.10.2017, 15:19 Uhr

Der bereits 50.000 Gast besuchte das Eisenerzer Wahrzeichen in der diesjährigen Saison.

Kleiner Haken

EISENERZ. Die Saison 2017 entwickelt sich am Erzberg zu einem absoluten Renner. Vergangenen Samstag konnte dort der 50.000 Besucher der heurigen Saison begrüßt werden. Nachdem im September bereits die Besuchermarke von einer halben Million für die letzten Zehn Jahre gefeiert werden konnte, stand nun ein weiteres Besucherjubiläum an.Beim 50.000 'Besucher' handelte es sich um eine junge Familie aus Niederösterreich, die anlässlich des Jubiläums zu einer Tour eingeladen wurde. Die Freude darüber war groß und der Besuch am Erzberg wird so schnell sicher nicht vergessen werden. Einen kleinen Haken gab es allerdings: Da es sich bei der 50.000 Eintrittskarte um eine Familienkarte (2+2) handelte, müssen sich die Familienmitglieder selber ausschnapsen, wer tatsächlich der 50.000. Besucher war.