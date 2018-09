Ein neuer Schulleiter an der HLW Leoben

12.09.2018, 07:00 Uhr

Hans Georg Gottsberger hat die Schulleitung der HLW Leoben an Johannes Hanel übergeben.

LEOBEN. "Johannes Hanel war meine rechte Hand im pädagogischen Bereich der Schulentwicklung. Ich kann mir für die Funktion des Schulleiters keinen Besseren vorstellen", sagt der scheidende HLW-Direktor Hans Georg Gottsberger über seinen interimistischen Nachfolger. Gottsberger absolviert seit 1. September eine berufliche Auszeit in Form eines Sabbatical und wird mit Ende August 2019 offiziell in den Ruhestand treten.Als provisorischer Leiter der Höheren Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe geht Johannes Hanel (55) in das neue Schuljahr. Der gebürtige Burgenländer mit Wohnsitz in Parschlug bei Kapfenberg unterrichtet seit 2000 an der HLW Deutsch und Religion. Hanels Steckenpferd ist das Qualitätsmanagement, er ist Landesqualitätsbeauftragter für humanberufliche Schulen in der Steiermark.

Qualität

Quantität

Qualität ist ihm wichtig, was die Lehrenden, Lehrpläne wie auch die schulische Infrastruktur betrifft. "Ich übernehme eine sehr gut organisierte Schule, an der die Arbeit mit den jungen Menschen große Freude bereitet", sagt Hanel. In der Freizeit, die angesichts seiner neuen Funktion ein wenig knapper werden wird, ist der neue HLW-Chef sportlich unterwegs. Mountainbiken, Bergsteigen und Skifahren gehören zu seinen Hobbys.Gemütlicher will es sein Vorgänger Hans Georg Gottsberger nach 35 Dienstjahren an der HLW angehen. Der Weltenbummler will mit einem Wohnmobil ausgedehnte Reisen unternehmen und auch ein eigenes Bier brauen. '"Ich will die Zeit nach der Schule mit meiner Familie und den vier Enkelkindern genießen", sagt Gottsberger.20 Jahre war er an der HLW Administrator, fast 15 Jahre lang Schulleiter. In seiner Ära wurde das Schulgebäude aufwändig umgebaut. "Von der Fassade, den Fenstern, der Dämmung bis zur EDV und Elektrotechnik wurde die HLW auf einen modernen Stand gebracht", berichtet Gottsberger.Nicht nur als Bauleiter, auch als Direktor hat er gute Arbeit geleistet. Das zeigt die Entwicklung der Schülerzahlen. Im Schuljahr 2018/19 gibt es an der HLW Leoben erstmals 22 Klassen mit insgesamt 453 Schülerinnen und Schülern.