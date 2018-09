Mit viel Spaß durch die Ferien

21.09.2018, 15:32 Uhr

Das Kinder- und Jugend-Ferienprogramm der Gemeinde Traboch war wieder ein voller Erfolg.

TRABOCH. Langeweile in den Ferien? Nicht in der Gemeinde Traboch! An die 250 Anmeldungen gab es auch heuer wieder für das Kinder- und Jugendferienprogramm der Gemeinde Traboch, das jedes Jahr mit viel Erfolg und Unterstützung der örtlichen Vereine durchgeführt wird. Neben den Klassikern wie der Feuerwehrolympiade oder dem Flugerlebnis in Timmersdorf, waren in diesem Jahr u. a. ein Besuch bei Antenne-Steiermark oder die Rafting-Tour auf der Enns ganz besondere Highlights.