Steirischer Panther für drei Blasmusikkapellen

05.05.2018, 15:59 Uhr

Gewinner im Bezirk

Hohe Qualität

Der Steirische Panther ist eine Auszeichnung, die an jene Blasmusikkapellen verliehen wird, die sich innerhalb von fünf Jahren den Marsch- bzw. Konzertwertungen stellen und dabei positiv bewertet werden. Insgesamt erhielten dieses Jahr 69 Musikvereine den Steirischen Panther, drei davon aus dem Bezirk Leoben.Vom Blasmusikbezirksverband Leoben wurden die(Ltg. Kpm. Sören Röhrig, Obmann Werner Brandl), der(Ltg. Kpm. Vinzenz Keimel, Obmann Gerhard Schwaiger, Stbf. Johann Gruber) und die(Ltg. Kpm. Christian Riegler, Obmann Alfred Zechling, Stbf. Lukas Mair) geehrt.Begleitet wurden die Musikvereine aus dem Bezirk vom Leobener Kulturreferenten Johannes Gsaxner und Kraubaths Bürgermeister Erich Ofner.Landesobmann Erich Riegler betonte in seiner Rede die Wichtigkeit von Wertungsspielen, die der Verbesserung der musikalischen Qualität dienen würden.Den wirtschaftlichen Faktor dürfe man ebenfalls nicht außer Acht lassen, würden die steirischen Musikvereine im Jahr doch rund zehn Millionen Euro umsetzen, so Riegler.