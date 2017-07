Zarte Klänge der Philharmonie

22.07.2017, 10:09 Uhr

Einmal mehr begeisterte die Eröffnung der Sommerphilharmonie.

LEOBEN. "Mit großer Vorfreude besuche ich jedes Jahr die Eröffnung der Sommerphilharmonie. Besonders genieße ich dabei die feinen Klänge vor der schönen Kulisse des chinesischen Parvillons." So beschreibt eine der zahlreichen musikbegeisterten Besucher die Eröffnung der 21. Sommerphilharmonie.Die zarten Klänge der pannonischen Philharmonie, unter der Leitung von Alois Hochstrasser, verzauberte die Musikbegeisterten und nahm diese mit auf eine ganz besondere Reise durch die Ballettmusik und Ouvertüre zu Shakespeares "Sommernachtstraum".Für diejenigen, die aufgrund der tollen Eröffnung Lust auf mehr bekommen haben, finden weitere Konzerte an den schönsten Orten Leobens statt. Zum einen wäre dies am Sonntag, dem 23. Juli, um 19.30 in der Stadtpfarrkirche St. Xaver, unter dem Titel "Die große Sinfonie". Zum anderen findet die "Symphonische Romantik" am Dienstag, dem 15. August, um 19.30 im Congress Leoben statt.Als krönender Abschluss geht es am 17. August um 19.30 ins Stadttheater Leoben. "Musik und Lyrik" verkörpert die Musik zur Zeit der französischen Revolution. Umrahmt wird dieser Abschluss von Schriften von Heinrich Heine, die von Frank Hoffmann gelesen werden