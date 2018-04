Zu vier Einsätzen pro Tag ausgerückt

27.04.2018, 14:23 Uhr

Rettungsfahrten

Aus- und Weiterbildung

Bei insgesamt 1.689 Ereignissen leisteten die 50 Kameraden der BTF voestalpine Stahl Donawitz GmbH 5.453 Einsatzstunden. Hochgerechnet bedeutet dies, dass die Florianijünger im vergangenen Berichtsjahr mehr als viermal pro Tag zu einer Tätigkeit ausrücken mussten. In den meisten Fällen handelte es sich hierbei nicht um Brandeinsätze, deren Anzahl mit 18 den Betrieb betreffenden und 19 Hilfeleistungen bei externen Bränden relativ gering ausfällt.Der Großteil der Einsatztätigkeiten fiel im vergangenen Berichtsjahr auf Gassicherungsdienste und Rettungsfahrten; die BTF Donawitz ist auch Rettungsstation und führt Rettungsfahrten für kleinere Verletzungen im Betrieb durch.Auch die geringe Anzahl an Bränden im Betrieb ist dem Wirken der Kameraden zuzuschreiben, von denen im vorigen Berichtsjahr sehr viel Arbeit im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes investiert wurde. Das selbstgesteckte Ziel, in der Statistik eines Berichtsjahres keinen einzigen Brandeinsatz zu verzeichnen, wird auch in Zukunft akribisch weiterverfolgt.Da die beste Ausrüstung ohne Kameraden, die sie bedienen können, nutzlos ist, wurde im vergangenen Berichtsjahr enormer Wert auf das Thema Aus- und Weiterbildung der Kameraden gelegt. Hierzu wurden insgesamt 70 Übungen mit insgesamt 1.551 Übungsstunden abgehalten in denen unterschiedliche Szenarien beübt wurden. Auch auf die Teilnahme bei diversen Leistungsprüfungen, die eine enorm wertvolle Ergänzung zur Ausbildung in der Feuerwehr darstellen, wurde im Jahr 2017 der Fokus gesetzt. So konnten im vergangenen Berichtsjahr insgesamt zwölf Leistungsabzeichen in den unterschiedlichsten Disziplinen und Kategorien erreicht werden.