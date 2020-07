Eine Anlaufstelle für die schweren Zeiten

STAINACH. Gegenüber des Bahnhofes Stainach wurde die Ehe- und Familienberatungsstelle der Diözese Graz-Seckau feierlich eröffnet. Gesegnet wurde diese von Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl, der es sich nicht nehmen ließ, vor Ort dabei zu sein.

Menschen in Not helfen

Es sei die Aufgabe als Kirche, diesen Menschen in Not zu helfen – in der Seelsorge und in den Beratungszentren. „Deshalb sind wir sehr froh, nun in Stainach ein neues Beratungsangebot in der Obersteiermark zur Verfügung stellen zu können und wünschen allen Mitarbeitern und jenen, die Hilfe brauchen, Gottes Segen“, so Bischof Krautwaschl. „Es freut mich, dass diese Stelle in unserem Gemeindewohnhaus am Bahnhof eine neue Heimat gefunden hat", sagte Roland Raninger, Bürgermeister von Stainach-Pürgg in seiner Festansprache.

Tag der offenen Tür

"Immer wieder wurde uns gesagt, im Ennstal würden wir euch so dringend brauchen. Ich freu mich sehr, dass es nun endlich so weit ist und wir hier mit einem großartigen Team starten können", sagte Astrid Polz-Watzenig, Leiterin des Instituts für Familienberatung und Psychotherapie der Diözese Graz Seckau und Direktorin der Lehranstalt für Ehe- und Familienberatung. Am Samstag, 17. Oktober 2020, soll von 10 Uhr bis 15 Uhr mit einem Tag der offenen Tür allen Interessierten die Möglichkeit geboten werden, die Beratungsstelle kennenzulernen. Schon jetzt ist die Beratungsstelle aber für alle Ratsuchenden geöffnet. Kontakt: 0676 8742 2613 oder Mail an: ifp@graz-seckau.at.