In der Gemeinde Irdning-Donnersbachtal kam es zu einem privaten aber doch hohem Besuch aus den Vereinigten Staaten.

IRDNING-DONNERSBACHTAL. Der Amtsleiter der Gemeinde Irdning-Donnersbachtal, Jörg Rüscher, hatte kürzlich einen familiären Besuch aus Kalifornien. Sein Bruder Bernd ist in der Stadt Claremont verheiratet und sein Schwager Jed Leano ist der Bürgermeister von Claremont.

Und quasi zum "Bürgermeister-Gedankenaustausch" kam es am Gemeindeamt in Irdning zu einem Treffen mit Bürgermeister Herbert Gugganig. Dabei ließen sich doch einige Parallelen in den unterschiedlichen Arbeitsbereichen der Gemeindeverwaltung finden.

Sicherheitsvorkehrungen

Überrascht zeigte sich Jed Leano über die Sicherheitsvorkehrungen im Irdninger Amtshaus. Ein so freier öffentlicher Zugang zu einem Amtsgebäude, ohne Security und der direkte Kontakt mit einem Bürgermeister dem man dort antreffe, ist für seine Stadt unvorstellbar. Der ruhige und harmonische Umgang im Irdninger Amtshaus gefiel ihm aber sehr. Die kalifornische Stadt Claremont hat rund 40.000 Einwohner. Einer seiner berühmtesten ist wohl der Singer-Songwriter Ben Harper der auch schon einige Auszeichnungen in der Musikbranche erhielt.